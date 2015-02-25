Бойовики продовжують обстрілювати Попасну на Луганщині

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, Попасна знову опинилася під вогнем бойовиків з окупованого Первомайська. Минулої ночі і вранці місто обстрілювали з артилерії і мінометів безперервно - кожні 10 хвилин.

"За словами місцевих жителів, ця ніч була найгарячішою за останні два тижні. Найбільше постраждав мікрорайон Черемушки (багатоповерховий масив) і Капура (приватний сектор). У багатьох місцях перебито газопровід і лінії електропередач, кілька вулиць залишилися без систем життєзабезпечення", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожНа Луганщині бойовики за добу обстріляли 4 населених пунктиІнформації про постраждалих серед мирних жителів немає. Найбільш густонаселений мікрорайон Попасної - ОРЗ продовжує залишатися без центральної води. Аварійні бригади вже займаються відновленням водо-, газо- і електропостачання.

На даний час у Попасній тихо.

За словами Москаля, місто обстрілюють так звані козаки "Всевеликого війська донського".