У Львівській академії сухопутних військ достроково випустили понад 200 офіцерів

У Львівській академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного сьогодні відбувся достроковий випуск більш як 200 офіцерів.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистостях, які проходили на плацу Академії сухопутних військ ім.П.Сагайдачного, були присутні міністр оборони України Степан Полторак, представники Генерального штабу та Сухопутних військ Збройних сил України, голова Львівської ОДА Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, міський голова Львова Андрій Садовий, ректори навчальних закладів Львова, керівники силових структур регіону, духовенство, делегація Вищої офіцерської школи сухопутних військ Республіки Польщі.

Сьогодні дипломи отримали 207 випускників академії, з них п‘ятеро лейтенантів завершили навчання із золотою медаллю, які їм вручив особисто міністр оборони, ще 32 молоді офіцери отримали дипломи з відзнакою.

Присутні вшанували пам‘ять понад 30 загиблих в зоні проведення антитерористичної операції випускників академії хвилиною мовчання.

Як зазначив міністр оборони, достроковий випуск офіцерів пов‘язаний з подіями на сході країни і такі випуски проходять у військових навчальних закладах по всій країні. Він повідомив, що після випуску офіцери пройдуть підготовку в навчальних центрах і будуть направлені в різні області України. В зону АТО, за його словами, будуть скеровуватися випускники, які отримали туди розподіл і будуть потрібні в зоні проведення антитерористичної операції за спеціальністю.

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Довідка УНІАН. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - військовий навчальний заклад України, заснований 1899 року як австрійська школа кадетів піхоти, яка дала військову освіту багатьом офіцерам - українцям, що відіграли важливу роль у визвольних змаганнях. Серед них - полковник Гнат Стефанів, підполковник Альфред Бізанц, отаман Богуслав Шашкевич.

З 1921 року у Львові розташовувався польський кадетський корпус № 1, а з кінця 1939 року — Львівське піхотне училище.

Після набуття училищем статусу вищого навчального закладу на спеціальному факультеті з серпня 1971 року навчалися військовослужбовці більш ніж 20 країн Східної Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

З 1993 року на базі Львівського вищого військового училища і військових кафедр цивільних вищих навчальних закладів Львова було створено вищий військовий навчальний заклад нового типу, який першим в Україні був тісно інтегрований із системою цивільної вищої освіти, зокрема з Національним університетом «Львівська політехніка». В інтеграції з базовим університетом Львівський військовий інститут розпочав з 1993 року готувати офіцерів за п'ятнадцятьма спеціальностями, зокрема такими, як «Бойове застосування механізованих підрозділів», «Бойове застосування аеромобільних (парашутно-десантних) підрозділів», а також за спеціальностями «Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ», «Правознавство».

18 листопада 2000 року за значні успіхи у підготовці кваліфікованих фахівців для українського війська та з нагоди 100-річчя підготовки офіцерських кадрів у Галичині Указом Президента України інституту присвоєно ім'я гетьмана Петра Сагайдачного та вручено Почесну грамоту.

Постановою уряду від 26 травня 2005 року № 381 навчальний заклад реорганізовано у Львівський інститут Сухопутних військ і з 1 вересня 2006 року здійснює підготовку військових фахівців за всіма спеціальностями Сухопутних військ Збройних Сил України.

З 1 вересня 2009 року згідно з Постановою уряду від 13 травня 2009 року № 467 Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виведено зі складу Національного університету «Львівська політехніка» і перетворено в Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з утворенням в її складі військового коледжу сержантського складу.