РФ посилила контроль для осіб, що виїжджають з окупованих територій Луганщини - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Відзначається посилення пропускного режиму з боку російських прикордонних підрозділів та митних структур РФ на ділянці кордону з Росією, неконтрольованому Україною, у Луганській області", - написав Тимчук.

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За його словами, під час огляду та прикордонного контролю російські силовики почали вимагати документи, видані Україною, відкидаючи документи «ЛНР», «ДНР» і «Новоросії».

Також відзначаються факти примусу власників транспортних засобів до зняття з номерних знаків наклейок «Новороссия» під час перетину кордону.

Раніше УНІАН повідомляв, що від сьогоднішнього дня громадяни Росії зможуть в'їжджати в Україну лише за закордонними паспортами.