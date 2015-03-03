Бойовики активно намагаються відновити Дебальцевський залізничний вузол

08:35, 03 березня 2015
Війна
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У район Дебальцевого вже прибув перший ешелон з боєприпасами із РФ.

REUTERS

Терористи активно намагаються відновити повну працездатність Дебальцевського залізничного вузла для прискореного перекидання матеріально-технічних засобів через цю вузлову станцію.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

Він відзначає, що в район Дебальцевого вже прибув перший ешелон з боєприпасами з шести вагонів з території Росії.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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