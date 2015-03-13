На ділянці Майорський-Авдіївка розгорнута група з 5 тисяч бойовиків

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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"Протягом 2-х діб кількість живої сили даної тактичної групи зросла з 3,5 тис. до 5 тис. осіб. Фіксується перекидання до переднього краю невеликих тактичних груп зі складу цієї ударної групи (зазвичай це кілька танків, близько 15-20 ББМ і кілька підрозділів з протитанковими засобами - протитанковими знаряддями МТ-12 або ПТРК - на армійських автомобілях)", - написав Дмитро Тимчук.

За його інформацією, в Петровському районі Донецька закінчила розгортання тактична група бойовиків з бронетехнікою - всього близько 45 одиниць броньованої техніки, з якої 11 - танки, вся техніка розосереджена і замаскована.

На напрямку Станиця Луганська-Щастя також продовжується зосередження формувань бойовиків. Перекидання сил і засобів противника на даний напрям відбувається окремими ротними тактичними групами через східні райони Луганської області, контрольовані "ЛНР", і Краснодону (Луганськ використовується як перевалочна база та передовий пункт матеріально-технічного постачання). "Протягом останніх діб відзначене перекидання на даний напрям не менше 600 чоловік (розбитих на групи по 100-150 чоловік) і близько 30 одиниць бронетехніки (основна частина - 8 танків і 13 ББМ - рушили в бік Веселої Гори)", - повідомив Дмитро Тимчук.