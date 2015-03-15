На Донбасі воюють понад 43 тисячі бойовиків і російських військових - штаб АТО

Про це заявив заступник керівника штабу АТО Валентин Федічев в ефірі 5 каналу.

За його словами, угруповання російських військ на території Донбасу налічує близько 8,6 тис. військовослужбовців.

«Угруповання російських військ на території Донбасу налічує близько 8,6 тисячі військовослужбовців, російське угруповання військ разом з незаконними озброєними формуваннями ЛНР і ДНР налічує понад 43 тисячі бойовиків», - сказав він.

Читайте такожБойовики на окупованих територіях розгортають "мобілізаційні заходи" – Лисенко«Також на території Донбасу налічується близько 780 танків, понад 1030 бойових броньованих машин, близько 500 артилерійських систем, більш як 420 реактивних систем залпового вогню, 7 самохідних вогнеметів "Буратіно", майже 130 систем протиповітряної оборони», - додав Федічев.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак у січні заявляв, що в зоні АТО перебувають 7,5 тис. російських військовослужбовців.