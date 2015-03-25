"Правому сектору" наказали піти з-під Маріуполя

Про це представники "Правого сектора" розповіли кореспондентам 0629.

Командир 8 окремої роти "Правого сектора" Андрій Червень розповів про те, що ним дано наказ покинути Широкіно до 27 березня та до 1 квітня покинути зону проведення АТО. За його словами, в наказі зазначено, що повинні вийти всі підрозділи, які не входять до складу ВСУ і Нацгвардії. Андрій Червень сказав, що він не може не підкоритися наказу.

Читайте такожОкопи на пляжі: українські військові укріплюють Маріуполь (фото)

Командир 8 окремої роти заявив про те, що виведення добровольчих з'єднань згубно позначиться на обороні Маріуполя. Андрій Червень звертався до громадськості Маріуполя, з проханням вплинути на те, щоб добровольці залишилися на позиціях в Широкіно.

"Нехай люди в політичному питанні захистять нас, і ми будемо продовжувати захищати їх фізично", - говорить він.

Начальник штабу 8-ї окремої роти ДУКа "Правого Сектора" "Аратта" Артем Луцак, псевдо "Доктор" підтвердив дану інформацію. Він заявив, що Андрію Червню був поставлений ультиматум, про те, що або ДУК "Правий сектор" "лягає під будь-яку офіційну структуру, або залишає зону АТО", - сказав він. На даний момент за словами Артема Луцак бійці "Правого сектора" відходять з "червоної зони" на базу.

“У нас забирають право на війну. Нейтралізація добровольчих батальйонів - це зрада", - заявив Артем Луцак.

Начальник штабу 8-ї окремої роти говорить про те, що добровольці ефективніше воюють ніж ВСУ через те, що у них більше мотивація. "Ми робимо те, що не можуть вони робити", - переконаний Артем Луцак.

Прес-офіцер сектору «М» Олег Сушинський сказав, що у Широкіно стоять "Азов", "Донбас" і Національна гвардія. Говорячи про ДУК "Правий сектор" Сушинський пояснює,- "Є цивільні люди, які вважають що допомагають батальйону "Донбас". Олег Сушинський підтвердив, що добровольцям запропоновано написати рапорти і вступити в офіційні підрозділи сил АТО, в іншому випадку запропоновано покинути зону бойових дій. "Вони хочуть воювати. Але так не можна. Є цивільні люди, є військові. Якщо вони вважають себе професіоналами - нехай вступають офіційно", - сказав Олег Сушинський.