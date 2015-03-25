В АТО на боці України взяли участь 100 добровольців з Чечні - активіст

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив співзасновник громадського об'єднання «Українсько-чеченська дружба» Ахмед Аліхаджієв на прес-конференції в Києві.

«З самого початку конфлікту ми, суспільно-політичний рух «Вільний Кавказ», оголосили про набір добровольців для захисту територіальної цілісності та свободи України. За тими підрахунками добровольців, які офіційно підписалися, це було мінімум 600 осіб. Охочих було набагато більше», - сказав він.

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«Перша партія приходу добровольців в Україну була в кількості 50 осіб. Після прибуття сюди ми побачили, що українське законодавство не готове до прийому нашого батальйону в тому вигляді, в якому ми його самі собі уявляли», - додав Аліхаджієв.

За його словами, після приходу наступної партії також кількістю 50 осіб «Вільний Кавказ» цей процес заморозив.

«100 людей на той період - це була достатня кількість. Враховуючи той досвід із знищення російських колон, це навіть більше за необхідну кількість. У той момент, коли ми прийшли, РФ оголосила про перше перемир'я», - заявив активіст.

Як сказав Аліхаджієв, якщо буде повномасштабна війна з боку РФ, кількість добровольців, які готові прийти з Європи в особі чеченців, обчислюватиметься тисячами. «Питання в тому, наскільки українська сторона готова прийняти їх і дати їм певний статус», - додав Аліхаджієв.