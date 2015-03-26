Росія відправила в окуповані райони Донбасу черговий "гумконвой"
07:50, 26 березня 2015Війна
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Черговий неузгоджений з Україною та міжнародними організаціями "гумконвой" відправлено з Росії на територію, контрольовану бойовиками "ДНР" і "ЛНР".
REUTERS
Як повідомляє російське агентство ТАСС, вантажівки вже прибули на неконтрольовану Україною ділянку кордону.
За твердженням російської сторони, основний вантаж "конвою" - насіння для польових робіт.
Читайте такожУкраїнські прикордонники не бачили вмісту "гумконвою" з РосіїНагадаємо, українські прикордонники і представники Червоного хреста не мають доступу до огляду вмісту "конвоїв". Україна звинувачує Росію в поставках під виглядом гуманітарної допомоги зброї, боєприпасів і палива для бойовиків "ДНР" і "ЛНР".
Наприклад, 14 березня спостерігачі ОБСЄ повідомляли про велику кількість бензовозів у черговому "гумконвое" РФ.
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