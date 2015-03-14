В ОБСЄ повідомили про велику кількість бензовозів у 18-му російському "гумконвої"

У складі частини 18-го конвою, який перетнув кордон України в пункті пропуску «Донецьк» о 14:39 за київським часом 13 березня і повернувся до Росії опівночі 14 березня за місцевим часом, перебувало 11 бензовозів.

Про це йдеться в повідомленні спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі, передає Крым.Реалии.

За їхніми даними, в складі колони, яка прибула до російського прикордонного пункту «Донецьк» в Ростовській області, було також 11 вантажівок і два допоміжних автомобіля.

«На всіх вантажівках був напис« Гуманітарна допомога від Російської Федерації ». На бортах кількох вантажівок місія помітила прапори Російської Федерації і так званих «ЛНР» і «ДНР», - повідомляють в ОБСЄ.

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Російські прикордонники і митники оглянули ззовні кілька вантажівок, українські офіцери не були присутні при огляді вантажу, йдеться в повідомленні.

Інша частина конвою була введена в Україну через пункт пропуску «Матвєєв Курган», де постійної місії ОБСЄ немає.

Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії, всього у складі цього конвою в Україну ввели понад 50 автомашин.

Президент України Петро Порошенко наприкінці січня назвав такі «конвої» «квазідопомогою». На його думку, вантажі, які «незаконно переправляє на Донбас агресор», складаються «з пального для танків і зброї для терористів».

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Ні представники міжнародного комітету Червоного хреста, ні українські прикордонники не мають можливості оглянути вантажі «гуманітарних конвоїв» Росії.

Україна відзначає, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.