У селі на Луганщині виявили розтяжку з гранатою біля шкільного спортмайданчика

У селі Нижнє Попаснянського району на території школи виявили розтяжку з наступальною гранатою Ф-1.

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сама школа тривалий час була закрита, а більшість дітей евакуйовані в безпечні регіони (Нижнє неодноразово обстрілювали в період активних бойових дій).

«Однак місяць тому навчання тут відновили. Педагоги заборонили дітям гратися на спортмайданчику, оскільки поблизу могли залишитися снаряди чи інші боєприпаси, які не вибухнули. Вчора голова сільради Нижнього попросив військових обстежити територію школи й прилеглу місцевість. Всього за десять метрів від спортмайданчика сапери виявили розтяжку з гранатою Ф-1», - говориться в повідомленні.

Читайте такожБойовики цієї ночі знову обстрілювали мирне населення Донбасу та українських військових При цьому зазначається, що радіус ураження осколками Ф-1 становить до 200 метрів, тому можна з упевненістю сказати, що проявлена сільською владою обережність врятувала не одне дитяче життя.