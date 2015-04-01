Штаб АТО: робота з обміну полоненими ведеться постійно

Про це повідомив прес-секретар штабу АТО Андрій Лисенко. "Що стосується полонених, то тут також ведеться постійна робота, вона не є публічною в плані проведення, але ми повідомляємо, коли це відбулося", - зазначив він.

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"На жаль, ворог має свої види на обмін полоненими і дуже багато випадків, коли ці обміни зривалися з вини ворогуючої сторони, однак ми не залишаємо спроб повернути наших хлопців додому і ця робота буде продовжуватися до тих пір, поки там залишаються наші хлопці", - зазначив Андрій Лисенко.

Також він додав, що "робота по обміну тілами загиблих і передачі тіл проходять постійно і ведуться переговори, але вони носять не системний характер. Тіла всіх наших загиблих воїнів в найкоротші терміни доставляють у відповідний пункт для ідентифікації, якщо немає документів".

Як повідомляв УНІАН, 27 березня радник заступника міністра оборони Василь Будик заявляв, що переговори з бойовиками з обміну полоненими зайшли в глухий кут.