Режим тиші: ОБСЄ продовжує фіксувати вибухи та спалахи навколо Донецька

Про це йдеться у звіті місії від 6 квітня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, зазначається, що 6 квітня спостерігачі під час перебування поруч з Донецьким залізничним вокзалом з 11.25 до 11.29 чули чотири вибухи на відстані 3-4 км на північний захід від їх позицій, але не змогли визначити додаткових деталей.

Також зазначається, що між 12.10 та 12.40 представники місії чули 46 вибухів, співставних з вхідним і вихідним вогнем із зенітних установок та легких мінометів. За оцінкою місії, вогонь виник в районі населеного пункту Піски.

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Разом з тим зазначається, що 5 квітня в районі Донецького аеропорту між 10.12 та 10.34 спостерігачі чули 13 вибухів, а саме шість - із західного напрямку та сім - з північно-західного від місця перебування місії на відстані 3-4 км.

Крім того, між 11.05 та 13.15 місія ОБСЄ зафіксувала спалах з 15 пострілів, співставних з вогнем з мінометів, дев’ять пострілів від автоматичних гранатометів, декілька вибухів від важких гранатометів та зеніток, а також три випадки вогню зі стрілецької зброї на відстані 3-4 км від місця перебування спостерігачів. Ще у 7 випадках спостерігачі не змогли визначити типи озброєння.

При цьому сказано, що 4 квітня в Донецьку спостерігачі також фіксували багато випадків порушення режиму «тиша».