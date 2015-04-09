Місія ОБСЄ перевірила місця зберігання українського важкого озброєння: вся зброя на місці

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому увечері 8 квітня, повідомляє сайт ОБСЄ, який цитує Радіо Свобода.

«У всіх розташуваннях місія могла перевірити, що вся зброя була на місці», - йдеться у звіті станом на 18:00 7 квітня.

Усі ці п’ять розташувань відповідають лініям відведення, додали у місії.

Читайте такожУ ОБСЄ заявляють про нові факти порушення режиму тиші в Донецьку12 лютого у Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі. Відповідний документ пілписали представники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання в частині сходу України, до якої входять представники України, Росії, ОБСЄ та сепаратисти. Окремо лідери України, Росії, Франції й Німеччини ухвалили декларацію на підтримку цього документа.

Але остаточного припинення вогню так і не відбулося. Також Мінські домовленості передбачають відведення важких озброєнь від лінії розмежування на Донбасі. Сторони звинувачують одна одну у зриві домовленостей.