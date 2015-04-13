Протягом доби бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами зброю - речник з питань АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО підполковник Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що протягом останньої доби противник у зоні АТО застосовував озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, - це відбулося на Донецькому та Маріупольському напрямках. Зокрема, зафіксовано 9 обстрілів позицій українських силовиків зі 120-міліметрових мінометів та 8 випадків застосування 122-міліметрової артилерії.

Мотузяник повідомив, що біля Широкиного також знаходяться спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ, які у своїй доповіді «підтвердили, що незаконні збройні формування випустили щонайменше 49 снарядів та застосували 122-міліметрову артилерію по позиціях українських військових».

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«Також бойовики відмовили спостерігачам в доступі до населеного пункту Широкине», - зазначив речник Адміністрації президента України з питань АТО.

Він наголосив, що голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан вже привернув увагу до грубих порушень Мінських домовленостей з боку проросійських бандформувань.

«Україна виконує всі пункти Мінських угод, а наші сили стріляють у відповідь лише у разі прямої загрози життю і здоров’ю українських військовослужбовців», - наголосив Мотузяник.

Він також зазначив, що бойовики завдали чотири удари по позиціях сил АТО вогнем танків. Найгарячішими точками були населені пункти поблизу Донецького аеропорту, - це, насамперед, селище Піски, Опитне, Авдіївка, район шахти «Путилівська».