Бойовики з танків обстрілюють позиції "Азову" у Широкиному

Під таким прикриттям група піхоти противника спробувала атакувати позиції українських військових, йдеться у повідомленні на сторінці "Азова" у Facebook.

"В результаті стрілецького бою мінімум двох терористів убили. Деталі про втрати противника уточнюють. «Азовці» утримують позиції і дають ворогу адекватну відповідь", - повідомили в "Азові".

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О 8:20 терористи відкрили вогонь з танків по позиціях полку "Азов" у Широкиному. Під таким прикриттям група піхоти про... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 20 квітня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня у прес-центрі АТО повідомили, що представники України, Російської Федерації та ОБСЄ обговорили пропозицію демілітаризації Широкиного, підготований заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом.

17 квітня у Міноборони повідомили, що під час тристоронньої робочої зустрічі заступника керівника СММ ОБСЄ Олександру Хугу були представлені основні положення пропозицій української частини СЦКК демілітаризації Широкиного.

"Українська сторона зазначила, що готова забезпечити демілітаризацію зони за умови дотримання повного припинення вогню протягом певного часу. Серед іншого, це дасть можливість розгорнути постійно діючий пункт спостереження" , - сказано в повідомленні.