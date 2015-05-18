Між Старобешевим та Іловайськом йде пересування невеликих конвоїв бойовиків - Тимчук

09:28, 18 травня 2015
Війна
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Усередині Донецького «вузла» спостерігалися в основному рокадні переміщення між Петровським і Київським районами міста.

REUTERS

Протягом доби зафіксовано переміщення 38 транспортних одиниць бойовиків, в основному в районі Луганська та Донецька.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук, основними напрямками перекидання техніки були: від Краснодона та Ровеньок на північ (Луганськ), між Луганськом і Лутугиним, від Алчевська та Перевальська на Стаханов і Первомайськ, від Дебальцевого на Горлівку.

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Усередині Донецького «вузла» спостерігалися в основному рокадні переміщення між Петровським і Київським районами міста, також зафіксована колона постачання з 13 одиниць автотехніки, включаючи автозаправники і пересувні ремонтні майстерні.

Посилений рух транспорту відзначається між н.п. Старобешеве, Іловайськ і південніше (в основному одиничний транспорт або невеликі конвої по 2-3 одиниці транспорту). У напрямку Докучаєвська пересувався транспорт, завантажений ящиками з боєприпасами.

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Posted by Dmitry Tymchuk on 17 травня 2015 р.

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