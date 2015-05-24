Reuters зняв велику колону російської військової техніки, яка прямує до кордону з Україною
22:11, 24 травня 2015Війна
6421 0
У неділю, 24 травня, колона з кількох десятків військових машин поїхала в бік кордону між Росією та Україною
REUTERS
Як передає ТСН, військову техніку сфотографував журналіст агенства Reuters поблизу міста Матвєєв Курган у Ростовській області.
Вантажівки без номерних знаків, системи залпового вогню ”Ураган” та бронетранспортери проїхали через Матвєєв Курган, після чого звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною, йдеться у повідомленні.
Читайте такожПартизани в зоні АТО підірвали колону бойовика Мозгового
Раніше повідомлялося, що Росія нарощує військову присутність біля українського кордону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter