Reuters зняв велику колону російської військової техніки, яка прямує до кордону з Україною

22:11, 24 травня 2015
Війна
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У неділю, 24 травня, колона з кількох десятків військових машин поїхала в бік кордону між Росією та Україною

REUTERS

Як передає ТСН, військову техніку сфотографував журналіст агенства Reuters поблизу міста Матвєєв Курган у Ростовській області. 

Вантажівки без номерних знаків, системи залпового вогню ”Ураган” та бронетранспортери проїхали через Матвєєв Курган, після чого звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною, йдеться у повідомленні. 

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Раніше повідомлялося, що Росія нарощує військову присутність біля українського кордону.

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