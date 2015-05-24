Reuters зняв велику колону російської військової техніки, яка прямує до кордону з Україною

Як передає ТСН, військову техніку сфотографував журналіст агенства Reuters поблизу міста Матвєєв Курган у Ростовській області.

Вантажівки без номерних знаків, системи залпового вогню ”Ураган” та бронетранспортери проїхали через Матвєєв Курган, після чого звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною, йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Росія нарощує військову присутність біля українського кордону.