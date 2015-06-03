Під Мар'їнкою сили АТО взяли у полон російського військового

15:08, 03 червня 2015
Війна
8094 0

Українські бійці під Мар'їнкою взяли у полон пораненого солдата Російської Федерації.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомили Збройні сили України.

Крім того, затриманий росіянин повідомив, що Мар'їнку штурмують 500 російських військових.

Трохи пізніше у ЗСУ зазначили, що фото до повідомлення - ілюстративне.

Читайте такожВнаслідок артобстрілу поранено трьох жителів Мар'їнки

Раніше сьогодні стало відомо, що бойовики почали наступ на позиції сил АТО в Донецькій області. Також повідомлялося про те, що в районі Мар'їнки точиться запеклий бій, внаслідок якого були поранені 25 українських бійців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter