Під Мар'їнкою сили АТО взяли у полон російського військового

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомили Збройні сили України.

Крім того, затриманий росіянин повідомив, що Мар'їнку штурмують 500 російських військових.

Полонений - росіянин, поранений. Доставили до госпіталю. Каже що нас штурмує пів тисячі росіян. Подивимось... Фото було додано, як зразок. — ЗСУ (Центр) (@UaForces) 3 июня 2015

Трохи пізніше у ЗСУ зазначили, що фото до повідомлення - ілюстративне.

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Раніше сьогодні стало відомо, що бойовики почали наступ на позиції сил АТО в Донецькій області. Також повідомлялося про те, що в районі Мар'їнки точиться запеклий бій, внаслідок якого були поранені 25 українських бійців.