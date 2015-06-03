Під Мар'їнкою сили АТО взяли у полон російського військового
15:08, 03 червня 2015Війна
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Українські бійці під Мар'їнкою взяли у полон пораненого солдата Російської Федерації.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомили Збройні сили України.
Крім того, затриманий росіянин повідомив, що Мар'їнку штурмують 500 російських військових.
Полонений - росіянин, поранений. Доставили до госпіталю. Каже що нас штурмує пів тисячі росіян. Подивимось... Фото було додано, як зразок.
— ЗСУ (Центр) (@UaForces) 3 июня 2015
Трохи пізніше у ЗСУ зазначили, що фото до повідомлення - ілюстративне.
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Раніше сьогодні стало відомо, що бойовики почали наступ на позиції сил АТО в Донецькій області. Також повідомлялося про те, що в районі Мар'їнки точиться запеклий бій, внаслідок якого були поранені 25 українських бійців.
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