Волонтери разом з МО, Генштабом і тисячами спонсорів підготували найкращих снайперів АТО

Про це повідомляють волонтери проекту "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що ідея організувати курси снайпінгу з'явилася півроку тому, але під проект потрібно було купувати зброю і патрони, давати доступ до полігонів і боєприпасів, наймати іноземців, приводити їх у частини і давати можливість навчати всіх від снайпера до комбата.

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"Юрій Бірюков допоміг вирішити питання з командуванням і отримати дозволи, "Народний тил" допоміг частиною екіпірування та з контрабандою, ми оплатили десятки прицілів, далекомірів, метеостанцій, підзорних труб. Паша (Кащук, волонтер - Ред.) оплатив зброю, інструкторів і організував процес. Zbroyar подарували дві гвинтівки і безкоштовно зробили ремонт ще двох. Archer подарували один з найкрутіших своїх прицілів", - зазначили в "Повернися живим".

В результаті проведеної роботи вже днями Генштаб повинен прийняти у волонтерів найбільш професійну снайперську роту цієї війни і дати їм наказ іти у свій перший бій.

"Вони підуть у нього упакованими та підготовленими на світовому рівні. Найкращі снайпери, яких обирали командири, тренери та психологи, з правильною зброєю і хорошою оптикою. І головне - вміння все це використовувати на тактичному і стратегічному рівнях", - наголосили волонтери.

При цьому ті, хто пропустив весь проект, ще можуть до нього приєднатися, оскільки потрібно докупити дві нічні передоб'єктивні насадки Dedal 546 або їхній аналог для гвинтівок 308-го і 338-го калібрів. Їхня вартість - 2800 євро за штуку.