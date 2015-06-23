Бойовики накрили вогнем з "Градів" село в 10 км від лінії фронту

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Луганському напрямку бойовики активізували бойові дії по всій лінії зіткнення. Зокрема вчора, ще до сходу сонця, противник обстріляв з «Градів» с. Нижнє, яке перебуває за 10 км від лінії фронту», - зазначив він.

Також, за словами Лисенка, під ворожим мінометним та артилерійським вогнем опинилися с. Троїцьке, с. Золоте, с. Новотошківське, смт Станиця Луганська та с. Болотене, що на українсько-російському кордоні.

Читайте такожПід Попасною бойовики з "Градів" обстріляли водоканал - частина району залишилася без води

«Встановлено, що гармати та міномети на цій ділянці фронту противник зосередив у Первомайську, Слов’яносербську, с. Весела Гора та поблизу пам’ятника князю Ігорю, що на автотрасі Луганськ – Станиця Луганська», - додав речник АП з питань АТО.