У батальйоні "Торнадо" заявили, що їх перевели до Донецької області

Про це повідомив виконувач обов'язків командира роти "Торнадо" Микола Цукур, передає "112 Україна".

"Нас перевели в Донецьку область. Куди конкретно, я поки сказати не можу, але ми в Донецькій області, повністю виконали наказ міністра про виведення", - зазначив він.

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При цьому Цукур додав, що найближчим часом будуть вжиті певні заходи, пов'язані з подальшою долею батальйону.

"Ми отримали наказ, ми його виконали, тим самим довівши, що ми повністю контрольований підрозділ", - підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Торнадо" та "Чернігів" виведені з Луганської області. Зараз у Луганській області немає жодного представника цих міліцейських підрозділів, бойову охорону кордонів контрольованої Україною території області здійснюють бійці інших силових підрозділів.