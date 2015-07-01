За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 10 поранені - Лисенко
13:03, 01 липня 2015Війна
230 0
За даними АП, бійці зазнали втрат на донецькому напрямку.
В зоні АТО загинув один український військовий / Фото УНІАН
За минулу добу, в зоні проведення антитерористичної операції, загинув 1 український військовий, 10 – було поранено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
За словами Лисенка, бійці зазнали втрат і були поранені на донецькому напрямку.
Читайте такожБойовики обстрілювали позиції сил АТО на підступах до Маріуполя
Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби бойовики 53 рази обстріляли українські позиції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter