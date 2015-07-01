За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 10 поранені - Лисенко

За минулу добу, в зоні проведення антитерористичної операції, загинув 1 український військовий, 10 – було поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, бійці зазнали втрат і були поранені на донецькому напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби бойовики 53 рази обстріляли українські позиції.