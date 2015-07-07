ОБСЄ продовжує фіксувати факти вивезення вугілля з окупованого Донбасу до Росії

Про це йдеться у тижневому звіті місії за період з 1 по 7 липня.

"Впродовж звітного тижня, Спостережна місія продовжує помічати - велику кількість вантажівок, які перетинають кордон в обох напрямках та перевезення самоскидами вугілля з Луганської області в Російську Федерацію через прикордонний пункт пропуску "Гуково", - йдеться у звіті.

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Місія зазначає, що українсько-російський кордон перетинають в обох напрямках товарні вантажівки.

Окрім великої кількості вантажівок, зареєстрованих у Луганській області, спостерігачі ОБСЄ також відзначають вантажівки зареєстровані в РФ та Білорусі, які також перетинають кордон.

Разом з тим, сказано, що за останній тиждень кількість вантажівок з Білорусі зменшилась з 48 до 38 у порівнянні з попереднім тижнем.

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Також, місія фіксує бензовози, які перетинають кордон в обох напрямках, кількість яких за останній тиждень зменшилась з 37 до 26 у порівнянні з попереднім тижнем. Ці вантажівки в основному мали на цистернах написи російською мовою "Пропан" та "Вогненебезпечно".

Як повідомляв УНІАН, починаючи з жовтня 2014 року, в ОБСЄ вже неодноразово заявляли, що Росія з України вивозить вугілля.