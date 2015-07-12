У штабі АТО розцінюють повідомлення про обстріл Донецька як спробу дискредитації Збройних сил

Як заявляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, такі повідомлення є черговою спробою дискредитації Збройних сил України.

Поширене в мережі Інтернет повідомлення щодо нібито обстрілу ЗСУ Донецька з артилерії не відповідає дійсності, наголошує прес-центр АТО і додає: Збройні сили України суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Читайте такожОБСЄ заявляє про обстріл в районі Донецького аеропорту, на Луганщині відносно спокійноКомандування сил АТО неодноразово зазначало, що почастішали випадки, коли російсько-терористичні війська ведуть вогонь у бік своїх же позицій. Мета цих обстрілів – дискредитація українських військових. Прес-центр АТО звертається до ЗМІ з проханням перевіряти достовірність інформації та не розповсюджувати провокаційні повідомлення.