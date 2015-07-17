Волонтери збирають гроші для розширення програми управління артвогнем ГІС Арта серед бригад в АТО
Волонтери підкреслюють, що з міркувань секретності вони не можуть розголошувати наступні ділянки фронту, на які розширять систему ГІС "Арта".
Волонтери проекту "Повернись живим" продовжують залучати боєздатні підрозділи і об᾿єднувати ЗСУ в одне ціле за допомогою унікальної програми управління артвогнем ГІС Арта.
Про це проект повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ми хочемо, щоб система управління артилерійським вогнем ГІС "Арта" працювала по всій лінії зіткнення, допомагала нашим хлопцям стріляти швидше і краще", - йдеться у повідомленні.
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Волонтери підкреслюють, що з міркувань секретності вони не можуть розголошувати наступні ділянки фронту, на які розширять систему ГІС "Арта".
"Можемо сказати лише, що переговори ідуть за 95, 25, 53 і 59ю бригадами. Бюджет наступного кроку складе ще 1,5 мільони. Це чималенька сума, проте я не знаю способу проінвестувати гроші в нашу армію більш ефективно", - заявили вони.
У неділю волонтери закінчили встановлювати обладнання для програми ГІС Арта на одному з напрямів. Вони об᾿єднали в одну систему чотири бригади і забезпечили тим самим горизонтальну координацію між артилерією, розвідкою і штабами всіх підрозділів на великій ділянці фронту.
"Це величезний шмат роботи вартістю у понад мільйон гривень, який ми реалізували за два тижні", - йдеться у повідомленні.
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Також проект "Повернись живим" цитує замкомбрига 26 бригади щодо роботи ГІС Арта: "Оля, вы просили информировать вас о результатах работы ГИС Арты. Докладываю: отработали отлично, результат можете смотреть в новостных лентах. Контактируем с соседями. Цели друг другу выставляем, помогаем друг другу достать туда, куда не достает сосед. Мы можем переломать ход этой войны".
«Ми можемо переламати хід цієї війни»Вчора був один із найщасливіших днів за весь час мого волонтерства.Почну здалек...Posted by Повернись живим on 16 липня 2015 р.