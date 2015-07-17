Волонтери збирають гроші для розширення програми управління артвогнем ГІС Арта серед бригад в АТО

Волонтери проекту "Повернись живим" продовжують залучати боєздатні підрозділи і об᾿єднувати ЗСУ в одне ціле за допомогою унікальної програми управління артвогнем ГІС Арта.

Про це проект повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми хочемо, щоб система управління артилерійським вогнем ГІС "Арта" працювала по всій лінії зіткнення, допомагала нашим хлопцям стріляти швидше і краще", - йдеться у повідомленні.

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Волонтери підкреслюють, що з міркувань секретності вони не можуть розголошувати наступні ділянки фронту, на які розширять систему ГІС "Арта".

"Можемо сказати лише, що переговори ідуть за 95, 25, 53 і 59ю бригадами. Бюджет наступного кроку складе ще 1,5 мільони. Це чималенька сума, проте я не знаю способу проінвестувати гроші в нашу армію більш ефективно", - заявили вони.

У неділю волонтери закінчили встановлювати обладнання для програми ГІС Арта на одному з напрямів. Вони об᾿єднали в одну систему чотири бригади і забезпечили тим самим горизонтальну координацію між артилерією, розвідкою і штабами всіх підрозділів на великій ділянці фронту.

"Це величезний шмат роботи вартістю у понад мільйон гривень, який ми реалізували за два тижні", - йдеться у повідомленні.

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Також проект "Повернись живим" цитує замкомбрига 26 бригади щодо роботи ГІС Арта: "Оля, вы просили информировать вас о результатах работы ГИС Арты. Докладываю: отработали отлично, результат можете смотреть в новостных лентах. Контактируем с соседями. Цели друг другу выставляем, помогаем друг другу достать туда, куда не достает сосед. Мы можем переломать ход этой войны".