Кремль наказав ватажкам "ДНР" і "ЛНР" захопити українських офіцерів для обміну на свого майора - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив під час виголошення спільної з керівником Держприкордонслужби Віктором Назаренком заяви сьогодні на брифінгу щодо затримання 25 липня офіцера збройних сил РФ.

“За достовірними даними, після затримання прикордонниками кадрового офіцера збройних сил Росії російське командування дало вказівку керівництву терористичних організацій так званих “ДНР” та “ЛНР” зробити усе можливе та неможливе для затримання українських офіцерів з метою подальшого обміну на Старкова”, - заявив Грицак.

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Також, за словами голови СБУ, були вчинені спроби дати хабар українським прикордонникам, щоб вони відпустили майора Старкова одразу після затримання.

“До честі останніх, вони не піддалися на провокацію”, - заявив Грицак.

Як повідомляв УНІАН 25 липня прикордонники на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КамАЗ» з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні «майор», а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

За даними СБУ, затриманий на Донеччині громадянин Росії Старков зізнався, що належить до кадрового складу збройних сил Російської Федерації. На цей час проходить дійсну військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ Ростовської області Росії на посаді начальника служби ракетно-артилерійського озброєння.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що в Україні немає російських військових.