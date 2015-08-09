СБУ затримала розвідника терористів "ЛНР" - громадянина Росії (відео)
13:20, 09 серпня 2015Війна
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Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил України поблизу Станиці Луганської затримали розвідника терористів - громадянина РФ.
СБУ відкрила кримінальне провадження / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий у грудні минулого року вступив до складу розвідувального підрозділу незаконного військового формування терористичної організації «ЛНР».
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Він повідомив, що раніше брав участь у бойових діях під час проведення двох чеченських кампаній» у складі Псковської і Рязанської десантно-штурмових бригад, має професійні навички ведення бою та поводження з різними видами зброї.
Управління СБУ в Донецькій області відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
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