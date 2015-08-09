СБУ затримала розвідника терористів "ЛНР" - громадянина Росії (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий у грудні минулого року вступив до складу розвідувального підрозділу незаконного військового формування терористичної організації «ЛНР».

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Він повідомив, що раніше брав участь у бойових діях під час проведення двох чеченських кампаній» у складі Псковської і Рязанської десантно-штурмових бригад, має професійні навички ведення бою та поводження з різними видами зброї.

Управління СБУ в Донецькій області відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.