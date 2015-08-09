У зоні АТО побільшало обстрілів, найгарячіше - під Донецьком, Артемівськом та Маріуполем

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так в районі Донецька близько 1 ночі бойовики двічі з танків і тричі зі 120-міліметрових мінометів били по опорних пунктах в Опитному. Зранку окупанти з артилерії 122 калібру і великокаліберних мінометів вели вогонь по Верхньоторецькому. А майже о 10 з озброєння БМП, зенітних установок, стрілецької зброї обстріляли сили АТО в Красногорівці. Також сьогодні місто Авдіївка 4 рази потрапляло під вогонь 120-міліметрових мінометів.

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На Артемівському напрямку, близько 11 години незаконні збройні формування з танку та великокаліберних мінометів вели вогонь по селищу Травневе. А з 13 і майже до 14 години найманці били зі 122-міліметрової артилерії і мінометів по селищу Зайцеве.

Гаряче було сьогодні і поблизу Маріуполя. О 9.35 ворог вів вогонь з артилерії калібру 152 міліметри по опорному пункту в Орловському. А майже з 1 і до 3 години дня бив зі 122-міліметрової артилерії і мінометів по позиціях сил АТО і мирним будівлям у селищі Лебединське, повідомили у прес-центрі.

Крім того на Маріупольському напрямку, з артилерії, бойовики били по цивільних будівлях у Водяному і населеному пункті Приовражне.

Загалом, з опівночі і до 18 години ворог понад 70 разів порушив перемир’я.