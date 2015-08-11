В Україні можуть провести ще три хвилі часткової мобілізації залежно від ситуації на Донбасі (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Залежно від розвитку ситуації можливо буде і сьома, і восьма, і дев’ята (хвиля часткової мобілізації - УНІАН). Але ми зараз проводимо активну роботу для того, щоб збільшити кількість військових, готових підписати контракт», - зазначив він.

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«У цьому плані Генштаб проробляє варіант, щоб термін контракту був фіксований, тому що на сьогодні він необмежений, і це звужує кількість кандидатів, готових підписати контракт», - додав Мехед.