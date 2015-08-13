В інтернеті з'явилося відео наслідків обстрілу Дзержинська

Раніше повідомлялося про двох постраждалих мешканців міста: поранення отримали чоловік 1936 року народження і жінка 1982 року народження.

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Як передає портал Новини Донбасу, внаслідок артобстрілу зруйновано 4 будинки: 2 по вул. Піонерів і 2 по вул. Дзержинського.

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