В інтернеті з'явилося відео наслідків обстрілу Дзержинська
16:32, 13 серпня 2015Війна
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В інтернеті з'явилося відео, на якому видно наслідки нічного обстрілу бойовиками міста Дзержинськ Донецької області.
REUTERS
Раніше повідомлялося про двох постраждалих мешканців міста: поранення отримали чоловік 1936 року народження і жінка 1982 року народження.
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Як передає портал Новини Донбасу, внаслідок артобстрілу зруйновано 4 будинки: 2 по вул. Піонерів і 2 по вул. Дзержинського.
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