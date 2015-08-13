Порошенко відзначив 207 військовослужбовців високими державними нагородами

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з документом, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" до державних нагород представлені 164 представника Збройних сил, 26 військових Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ, шестеро співробітників СБУ, 11 прикордонників.

63 бійця ЗСУ та 5 – МВС відзначені нагородами посмертно.

Усі нагороджені відзначилися у боях за Луганський і Донецький аеропорти, в Іловайську, Семенівці, Степанівці, Красногорівці, Дебальцевому, Артемівську, Авдіївці, Нікішиному, селищах Луганське і Гранітне.

Серед нагород, якими відзначено захисників держави, ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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Один із нагороджених - командир групи спеціальних операцій, капітан-лейтенант Михайло Горяйнов, який від початку військової агресії проти України надавав волонтерську допомогу Збройним силам України, зокрема 73-му морському центру спеціального призначення Військово-морських сил, де раніше проходив службу. У січні 2015 року він повернувся до військової служби добровольцем. У червні цього року Горяйнов командував розвідувальною групою, яка виконувала бойове завдання зі знищення вогневої точки терористів "ДНР". Командир групи організував спостереження за об'єктом та мінування імовірного шляху підступу противника. Під час нападу вміло керував діями групи, що дозволило стрімко наблизитись до укриття противника. Під час бойового зіткнення капітан-лейтенант прикрив відхід групи, а сам загинув у нерівному бою. Завдяки героїчному вчинку Горяйнова завдання, яке ставилося перед групою, було успішно виконано, а терористи зазнали значних втрат – понад 10 вбитих і семеро поранених.

Молодший сержант Олександр Бердес забезпечував нарощення боєздатності 30-ї окремої механізованої бригади, надаючи дієву допомогу в підготовці техніки та озброєння до бойового застосування. Героїчно загинув на трасі Дебальцеве – Артемівськ Донецької області. Під час переміщення наших військ незаконні збройні формування обстріляли колону. Намагаючись врятувати побратимів, молодший сержант вступив у бій з противником, при цьому знищив декілька терористів і техніку. Під час протистояння отримав смертельне поранення.