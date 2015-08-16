ОБСЄ: В "ДНР" заявили про передислокацію систем "Град" на територію Донецька

Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила, що в угрупованні "ДНР" заявили про передислокацію систем "Град" на територію міста Донецька, передає радіо Свобода.

Як інформує Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, її спостерігачі відвідали у п’ятницю, 14 серпня, в окупованій частині Донецької області кілька пунктів зберігання важких озброєнь, до яких ті мали бути відведені від лінії контакту згідно Мінських домовленостей.

"В одному з цих пунктів член угруповання "ДНР", визнаного в Україні терористичним, повідомив спостерігачам ОБСЄ, що 11 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри переведені звідти до Донецька. При цьому до даного пункту зберігання спостерігачів не впустили", -зазначили в місії.

"І Україна, і західні країни багато разів звинувачували спільні сепаратистсько-російські сили в окупованій частині Донбасу в тому, що вони розташовують важкі озброєння в житлових кварталах населених пунктів і звідти обстрілюють українські позиції і населені пункти на вільній частині України", - наголошують спостерігачі ОБСЄ.

За їхніми словами, про це також широко пишуть у соцмережах мешканці окупованих територій, підтверджуючи свої слова відеозаписами. Бойовики ж, зі свого боку, або заперечують це, або звинувачують українську сторону у провокаціях. Росія взагалі заперечує свою причетність як держави до подій у частині Донбасу.

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"На лінії контакту сторін конфлікту в частині сходу України, за останніми наразі мінськими домовленостями, ще з середини лютого мав бути чинний режим припинення вогню, а важкі озброєння мали бути відведені. Та обстріли й бойові дії, в тому числі з застосуванням "відведених" важких озброєнь, тривають, а останніми днями різко посилилися. Обидві сторони звинувачують у порушеннях одна одну", - зауважують в місії.