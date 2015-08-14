Артилерія ЗСУ знищила склад терористів з боєприпасами та пальним (відео)

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков, цитуючи перехоплення радіо сепаратистів.

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"Досить просто оповістити СЦКК про те, що нас обстрілюють, і ми змушені підвести арту, потім повідомити ОБСЄ і...Перехоплення сепарського радіо: реактивна артилерія ВСУ обстріляла автобазу у "населений пункт" (північно-східна околиця), де знаходився склад ПММ, склад БК до ствольної артилерії", - пише Бірюков, при цьому не уточнює, де саме знаходилася база бойовиків.

Казка про єнотів, дитяча, реактивна. Дорослих від моніторів прибрати! Діти, скільки розумних дядьків і тетечек писали гнівні коментарі про те, що єнотів не потрібні свої реактори? Правильно, багато! А скільки разів єноти говорили, що дуже їх хочуть? Правильно, ще більше! А вже скільки я вислуховував гнівних реплік від специфічних генералів, включаючи... Ладно, не будемо його чіпати, він вже скоро на пенсію.Єнотам реактори дали. Вони їх самі чинили і приводили в порядок, кожен екіпаж повністю відповідав і відповідає за свою машину. Мінські, Кіотські і інші протоколи нам звичайно забороняють. Але чому-то ось виявилося, що досить просто оповістити СКК про те, що нас обстрілюють і ми ЗМУШЕНІ підвести тому арту, потім повідомити ОБСЄ і...Перехоплення сепарского радіо:"Реактивна артилерія ВСУ обстріляла автобазу у населений пункт (северовосточная околиця) де знаходився склад ПММ, склад БК до ствольної артилерии, а також гаубиці Д-30 в кількості 3 штук, і 120 мм міномети. Частина снарядів потрапила в склад ПММ, що викликало його загоряння. Потім загоряння досить швидко перейшов на сусідній бокс, де перебував БК на 120, 122, 152 мм і ствольна артилерія. Всі запаси ПММ і БК згоріли, ствольна артилерія знищена."Для дорослих - відео минулорічне. Еее... Ні, позаторішнє. З полігону Широкий Лан. Еее... Ні, Яворів. Загалом - самі вирішите.UPD: подзвонили єноти, ображено просили дописати важливу деталь - забулося. Через 15-20 хвилин після роботи РСЗВ за тими ж реквізитами вислали багато букетів. Квіти. Гвоздики, так. З іншої позиції природно. Для закріплення педагогічного ефекту, так сказати.---------------Хочеш допомогти?---------------79я ОАЭМБР4149 4950 0700 7806 Юрій БирюковВАЖНО! Всі картки 4149* годяться тільки для поповнення через Приват24, через термінали і каси Приватбанку відділення Приватбанку! Якщо Ви хочете перевести через банк-клієнт іншого банку, через банкомат іншого банку, то використовуйте ТІЛЬКИ:5168 7423 3052 6868 Юрій Бірюков---------------Благодійний фонд Крила Фенікса:---------------ЄДРПОУ: 39532919ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Києва.МФО: 300711р/р ГРН: 2600 6052 7474 95Ознака неприбуткової організації - 0005.Реквізити для переказу через SWIFT (долари)BENEFICIARY: BIRIUKOV IURIIACCOUNT: 5167987204531228BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANKSWIFT CODE: PBANUA2XINTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANKSWIFT CODE: CHASUS33 CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080Реквизиты для переказу через SWIFT (євро)BENEFICIARY: BIRIUKOV IURII ACCOUNT: 5168757262225826BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK SWIFT CODE: PBANUA2XINTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany SWIFT CODE: COBADEFF CORRESPONDENT ACCOUNT: 400 8867004 01IBAN: UA823052990005168757262225826---------------УСІ РЕКВІЗИТИ : http://wings-phoenix.org.ua/vse-rekvizity---------------Отчеты про виконану роботу: http://wings-phoenix.org.ua/---------------Сводный фотозвіт: https://www.facebook.com/wings.phoenix.foundationАнглоязычная сторінка: https://www.facebook.com/phoenix.wings.foundation--------------Чем ще допомогти?--------------Дуже допоможуть репости, запрошення друзів підписатися на сторінки, передрук в інші соціальні мережі та онлайн-ресурси.Фенікс Posted by Юрій Бірюков on 14 серпня 2015 р.

За його даними, знищено також гаубиці Д-30 в кількості 3 штук, і 120 мм міномети. Частина снарядів потрапила в склад ПММ, що викликало його загоряння, яке перейшло на сусідній бокс, де перебував БК на 120, 122, 152 мм і ствольна артилерія.

Крім цього, за даними радника президента, через 15-20 хвилин після роботи РСЗВ по тим же цілям з іншої позиції вдарили "Гвоздики", "для закріплення педагогічного ефекту".