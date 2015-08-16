Бойовики продовжують обстріл на всіх напрямках - спікер АП

Російсько-терористичні угруповання продовжують численні обстріли позицій сил АТО і населених пунктів на всіх напрямках уздовж лінії розмежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку ворог продовжує вести мінометні та, рідше, гранатометні обстріли Станиці Луганської у темну пору доби. Окрім позицій сил АТО, ціллю ворога є і житлові квартали райцентру.

Також він повідомив, що біля Щастя бойовики відкривають вогонь навіть вдень, намагаючись дошкулити українським силам, що обороняють лівий берег Сіверського Донця. Водночас важке озброєння противник на цій ділянці фронту не застосовує.

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Дещо активізувалися бойові дії поблизу Бахмутської траси. У цьому районі ворог вдається до тактики дрібних провокативних обстрілів наших сил з гранатометів та аналогічного озброєння. Вчора такі інциденти були зафіксовано біля Трьохізбенки та Новотошківського. Натомість у Оріховому та Золотому обстановка напруженіша, оскільки на цій ділянці фронту противник застосовує міномети, встановлені в окупованому Первомайську та його околицях.

Аналогічна ситуація – у с. Троїцьке, що на межі Луганської і Донецької областей, де вчора противник тричі відкривав вогонь з мінометів, розташованих біля с. Калинове.

На Донецькому напрямку продовжує зберігатися хитке перемир’я біля Світлодарська. Ворог не застосовує важке озброєння, віддаючи перевагу ведення «турбуючого» вогню зі стрілецької зброї по передових укріпленнях сил АТО на лінії Розсадки – Луганське – Лозове.

За словами Мотузяника, в районі Горлівки основні бойові дії розгорнулися вчора пізно ввечері, коли ворог розпочав артилерійський та мінометний обстріл укріплень сил АТО на північ від міста. Під ворожий вогонь потрапили території майже від передмість Артемівська до нашого переднього краю у Майорську. Зафіксовано роботу 120-мм мінометів, 152-мм гаубиць, а також танків НЗФ, які розташовані у північних районах Горлівки та її передмістях – Зайцевому і Гольмівському.

На захід від Горлівки єдиною точкою напруження було сел. Новгородське Дзержинської міськради, де вчора противник тричі порушив перемир’я. Південніше, поблизу с. Троїцьке, українські позиції протягом 40 хвилин обстрілювалися зі 152-мм гармат.

В районі Донецька територія ведення активних бойових дій продовжує розширюватися. Крайньою точкою напруження на півночі є с. Кам’янка, що на схід від Авдіївки, де українських військових вчора двічі обстріляли з артилерії. Натомість на півдні у с. Новомихайлівка Мар’їнського району, НЗФ також застосовують важке озброєння.

Вчора на ділянці фронту біля Донецька противник тричі застосував установки «Град», внаслідок чого від ворожим вогнем опинилися житлові квартали Опитного. Застосовуючи далекобійну артилерію, ворог намагається вести прицільний вогонь по рубежах другої лінії української оборони, зокрема біля Первомайського та Карлівки.

У Авдіївці, Опитному, Пісках, Красногорівці, Мар’їнці стрілянина триває у цілодобовому режимі. При цьому лінія зіткнення залишається незмінною. В цілому на Донецькому напрямку ведуться бойові дії найвищої інтенсивності, і ватажки бойовиків регулярно погрожують наступом. За оперативною інформацію, на окупованих територіях Донецької області, зокрема в Єнакієвому, Торезі, Шахтарську посилено режим комендантської години.

На Маріупольській ділянці фронту ворог продовжує дотримуватися тактики артилерійсько-мінометних обстрілів українських позицій, не наважуючись вступати у прямі бойові зіткнення. Епіцентр протистояння – лінія зіткнення на схід від Старогнатівки, де противник вчора 7 разів відкривав вогонь по наших бійцях, в тому числі 1 раз – з установки «Град». Південніше, поблизу Гранітного, ворог двічі обстріляв українські позиції зі 120-мм мінометів. Кілька мінометних та артилерійських обстрілів НЗФ зафіксовано поблизу Талаківки, Лебединського та Широкиного. Здебільшого бойовики активізуються у темну пору доби, проводячи короткотривалий обстріл, а потім відступають назад ­ на схід. Ці провокативні акції не наносять значної шкоди українським воїнам, які успішно тримають фронт під Маріуполем.

Як зазначив Мотузяник, також вчора у зоні АТО було зафіксовано 4 польоти ворожих безпілотників. Ще 4 БПЛА країни-агресора перетнули адміністративну межу між окупованим Кримом і Херсонщиною, але через деякий час повернулися назад.