За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військових, троє поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

«За минулу добу загинули двоє, поранені троє військових», - сказав Мотузяник.

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Він повідомив, що наразі найбільш напружена обстановка залишається на Донецькому напрямку і близько Маріуполя. Бойовики, за словами Мотузяника, використовують весь арсенал озброєнь.

«А по Авдіївці зафіксований навіть танковий обстріл», - повідомив полковник.

Водночас у Луганській області, зазначив Мотузяник, ситуація дещо стабілізувалася. Бойовики ведуть обстріл, проте використовують озброєння калібром менше 100 мм.

«На Луганському напрямку головними точками протистояння залишаються Щастя і Станиця Луганська. Бойовики здійснили серію збройних провокацій із застосуванням мінометів і гранатометів, але калібром менше 100 мм. Єдиним фактом застосування важкої артилерії став обстріл Троїцького», - повідомив Мотузяник.