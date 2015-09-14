Розвідники знайшли зброю і вибухівку у мішках з-під путінської "гуманітарки" (фоторепортаж)

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

У закладці було чотири кілограми тротилу, гранати до ручного протитанкового гранатомета, термобаричний боєприпас та набір різноманітних детонаторів.

"З огляду на особливість цього схрону можна констатувати, що він створений недавно. За набором вибухових речовин можна зробити припущення, що з них можливо мали виготовити міну для підриву пасажирського автобуса", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що всі ці боєприпаси та обладнання були спаковані у білі «гуманітарні» російські мішки. А також позначені спеціальним скотчем «Фонд помощи новороссии», який створений і активно діє в РФ.

"Отже, ще раз можна побачити, що замість проголошених продуктів харчування у білих вантажівках до України завозяться зброя і боєприпаси, призначення яких - вбивати мирних українців, нищити інфраструктуру нашої держави та вносити жах у життя Донбасу", - підсумували у Генштабі.