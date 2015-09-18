У Валуйському під час гранатометного обстрілу поранено двох військових
10:24, 18 вересня 2015Війна
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Учора близько 20:50 у селі Валуйському Станично-Луганського району Луганської області у військову машину, що везла воду на блокпост, диверсійно-розвідувальна група бойовиків поцілила з гранатомета.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, у результаті осколкових поранень ніг зазнали двоє військовослужбовців 128-ї бригади. Постраждалих бійців доставлено до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.
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«Терористи продовжують вести провокативні обстріли регіону. На територію підконтрольну Україні періодично заходять ДРГ, які ведуть диверсійну роботу. Не зважаючи на затишшя в регіоні, повного припинення обстрілів, на жаль, так і не вдалося досягти», – відзначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
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