У Валуйському під час гранатометного обстрілу поранено двох військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, у результаті осколкових поранень ніг зазнали двоє військовослужбовців 128-ї бригади. Постраждалих бійців доставлено до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

Читайте такожМинула доба у зоні АТО пройшла спокійно: бойовики застосували зброю лише раз

«Терористи продовжують вести провокативні обстріли регіону. На територію підконтрольну Україні періодично заходять ДРГ, які ведуть диверсійну роботу. Не зважаючи на затишшя в регіоні, повного припинення обстрілів, на жаль, так і не вдалося досягти», – відзначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.