Бойовики знову порушили перемир'я в зоні АТО: поранено військового

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на Facebook, поблизу населеного пункту Піски о 16.00 бандити відкрили вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу поранено одного українського військовослужбовця.

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Військові облаштовують свої позиції, готують техніку та озброєння до зими. Не припиняють роботу й військові сапери. «Лише за останній тиждень вони знешкодили понад 100 мінно-вибухових предметів, які були саме в цивільних об’єктах», - йдеться у повідомленні.

На тлі заяв самопроголошених керівників так званих «ДНР-ЛНР» про перенесення дати виборів у міфічних «народних республіках», застосування російськими кураторами жорстких санкцій до командирів місцевих бандформувань, не згідних з ідеологією Мінських домовленостей, у місцевих бойовиків спостерігаються панічні настрої.

«Багато з тих, хто брав участь у збройному конфлікті, виношують наміри щодо переїзду на постійне місце проживання до РФ разом із сім’ями, а ті, чиї руки не заплямовані кров’ю, позбуваються зброї», - інформує прес-центр.

Як повідомляв УНІАН, співробітники об’єднаного штабу Центрального управління СБУ в зоні проведення АТО виявили та знешкодили три схованки з мінами, автоматами, гранатометами та боєприпасами.