Бойовики "ДНР" скаржаться, що Росія їх "зливає", після того як "багато людей лягло" (відео)

"Походу зливають війну, бо стоїмо ми тут десь 10 місяців без яких-небудь дій. Солдати, звичайно, незадоволені, тому що умов життя тут немає", - розповів один з терористів.

Відповідаючи на запитання про підсумки війни, бойовик "Шахтар" припустив, що війна на Донбасі закінчилася.

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"Хтось вирішив припинити. Багато людей лягло, а кінцівка так і не зрозуміла", - зазначив він.

При цьому бойовик побоюється, що з поверненням української влади на Донбас колишніх бойовиків будуть ліквідувати.

"Яка амністія!? Мене по-тихому приберуть так само, як і інших, та й все. Просто не можна залишатися в Україні. Вони нас все одно приберуть з роками", - зазначив "Шахтар".

"Путін підтримував нас, ми прагнули воювати. А зараз хлопці думають про те, що Росія відвертається. У нас, природно, руки опускаються. Яка підтримка у ДНР? Що у нас є?" - обурюється бойовик.

Як повідомляв УНІАН, представник штабу Антитерористичної операції, капітан 1-го рангу Леонід Матюхін зазначає, щобільшість бойовиків планують втекти з сім'ями в Росії.