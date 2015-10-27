Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчора на лінії зіткнення відбувся один збройний інцидент. Бойовики, які контролюють зруйнований Донецький аеропорт, відкривали вогонь по наших позиціях у районі селищ Опитне та Піски. Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув», - повідомив він.

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На решті ділянок лінії оборони, за словами Мотузяника, було тихо.