Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий
13:06, 27 жовтня 2015Війна
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Минулої доби в зоні АТО внаслідок обстрілу бойовиками українських позицій загинув один військовослужбовець.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Вчора на лінії зіткнення відбувся один збройний інцидент. Бойовики, які контролюють зруйнований Донецький аеропорт, відкривали вогонь по наших позиціях у районі селищ Опитне та Піски. Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув», - повідомив він.
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На решті ділянок лінії оборони, за словами Мотузяника, було тихо.
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