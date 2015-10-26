Двоє бійців отримали поранення внаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО в Пісках

Про це повідомив прес-секретар АП з питань АТО Андрій Лисенко. «Бойовики порушили режим припинення вогню у ніч з 24 на 25 жовтня в районі села Піски. Ворог застосував стрілецьку зброю, гранатомети, зенітні установки та великокаліберні кулемети. За уточненими даними, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня речник АП з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що за добу в зоні АТО один військовий отримав осколкове поранення.

«Вчора (24 жовтня) в зоні АТО було зафіксовано одну ворожу провокацію з боку незаконних збройних формувань, сталося це на Донецькому напрямку поблизу шахти Путилівська. Там ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, внаслідок чого один український військовослужбовець зазнав поранень», - сказав Мотузяник.

Він також інформував, що «в ніч з 24 на 25 жовтня, починаючи з 02.30, бойовики використовували стрілецьку зброю, гранатомети та зенітні установки проти сил АТО в районі селища Піски».