У МЗС визнали, що на Донбасі немає стабільного режиму припинення вогню
16:25, 27 жовтня 2015Війна
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На сьогодні на Донбасі немає стабільного режиму припинення вогню.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Паоло Джентілоні в Києві.
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"Незважаючи на певні кроки, ми маємо дуже складну ситуацію. Вчора загинув ще один український військовий. У нас немає стабільного припинення вогню, немає реального доступу ОБСЄ до території Донбасу ", - сказав Клімкін.
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