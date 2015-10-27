Терористи обстріляли позиції сил АТО з гранатометів та стрілецької зброї

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"День 27 жовтня у зоні проведення АТО минув неспокійно - терористи відкрили вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Зайцеве", - сказано у повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні АТО внаслідок обстрілу бойовиками українських позицій загинув один військовослужбовець.

«Вчора на лінії зіткнення відбувся один збройний інцидент. Бойовики, які контролюють зруйнований Донецький аеропорт, відкривали вогонь по наших позиціях у районі селищ Опитне та Піски. Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув», - повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.