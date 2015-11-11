Між Гладосовим і Зайцевим терористи намагалися витіснити сили АТО із займаних позицій - "ІС"

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив".

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За даними групи, "терористи протягом 2-х діб за масованої підтримки мінометів і гранатометів намагалися вибити один з передових підрозділів сил АТО зі своїх позицій, діючи 3-ма піхотними групами".

Як зазначили в "ІС", обстріли і провокації з боку російсько-терористичних військ на Донбасі не припиняються. Дедалі масштабніше бойовики застосовують 82-мм міномети і бронетехніку (БМП і БТР). На кількох ділянках терористи застосували і 120-мм міномети.

Крім того, бойовики продовжують вести активну наземну і радіоелектронну розвідку бойових порядків українських військ, проводити диверсії та обстріли в тилу сил АТО силами диверсійних груп, а також спроби витіснити підрозділи українських військ з займаних ними позицій на деяких ділянках.

Зокрема, протягом доби бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО в районі н. п. Шуми і Майорськ, активно використовуючи 82-мм міномети і автоматичні станкові гранатомети АГС-17.

З боку Піонерського і Миколаївки бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі сел. Сизе і Болотене з 82-мм автоматичних мінометів типу 2Б9 "Волошка" і автоматичних гранатометів АГС-17.

З боку Веселої Гори вівся прицільний снайперський вогонь по позиціях українських військ у районі н. п. Щастя.

"Найактивніше бойовики діяли на північний захід і захід від Донецька і на південь (в районі Гранітного і Старогнатівки). З мінометів (82-мм і 120-мм) і штатного озброєння БМП-2 (30-мм автоматична гармата), а також БТР-80 (12,7 крупнокаліберний кулемет) терористи вели вогонь по позиціях сил АТО в районі н. п. Піски, Опитне, Авдіївка (як на північ, так і на південь). З боку Ясинуватської розв'язки бойовики вели постійні обстріли практично всю добу з невеликими перервами", - повідомляє "ІС".

Зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляні позиції сил АТО в районі н. п. Лозове, Гранітне і Старогнатівка, також у районі Мар'їнки і Красногорівки терористи вели снайперський вогонь.

Раніше спікер АТО Леонід Матюхін заявив проте, щобойовики усе частіше почали використовувати техніку перевдягання в українських військових.