Бойовики на Донбасі здійснили 64 обстріли сил АТО 10 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар штабу АТО Антон Миронович на брифінгу «Динаміка бойових дій в зоні АТО за останні 3 дні».

«Загалом протягом останніх 3 днів бойовики здійснили 175 обстрілів позицій сил АТО, населених пунктів та об'єктів інфраструктури практично вздовж всієї лінії розмежування. У вівторок – 59, у середу – 52, вчора – 64 обстріли», - повідомив прес-секретар.

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Зокрема, за його словами, 8 грудня російсько-терористичні війська тричі відривали вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град» по Зоряному з боку окупованої Старомихайлівки. Крім того, 8 грудня вівся вогонь з танка по Верхньоторецькому, а по Пісках працювала самохідна артилерійська установка.

9 грудня бойовики проросійських НВФ обстріляли з «Градів» Курахівку, а з танка - Красногорівку.

Вчора на початку доби вони двічі вдарили по Широкиному з 122 мм артилерійських систем.

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«Наведені приклади красномовно свідчать про те, що бандформування і підрозділи російсько-терористичних військ, незважаючи на раніше дані ними обіцянки, не відвели на встановлені відстані, обумовлені Мінськими домовленостями, важке озброєння», - підкреслив Миронович.

Крім того, додав він, противник не припиняє обстріл українських військ з іншого озброєння.

Миронович також підкреслив, що бойовики продовжують активно вдаватися до диверсійних дій.