Бойовики продовжують контролювати селище Комінтернове - командир "Азову"

Про це заявив в ефірі Громадського народний депутат, командир полку «Азов» Андрій Білецький.

З його слів, 22 грудня в Комінтерновому знаходилось 5 танків і 8 одиниць бронетехніки бойовиків. Також значна кількість військової техніки розташована на складі так званої «ДНР» у населеному пункті Заїченко.

«Комінтернове зараз зайнято сепаратистами, як і вчора, як і позавчора. Часткове відведення було, десь на 3-4 години. Це пов'язано з прибуттям у Комінтернове ОБСЄ та російських журналістів. Техніка була відведена у Заїченко, власне кажучи, де вона і стояла до цього. Потім хлопці повернулися на свої місця, зайняли свої позиції» - зазначив командир полку «Азов».

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, «дочекавшись від’їзду представників СММ ОБСЄ, підрозділи російсько-терористичних військ знову завели туди техніку та важке озброєння».