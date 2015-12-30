Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Минула доба обійшлась без втрат. Жодного пораненого і жодного загиблого воїна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, впродовж минулої доби бойовики 22 рази обстріляли сили АТО.