Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових
12:53, 30 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО жодного пораненого та загиблого українського військового не було.
Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"Минула доба обійшлась без втрат. Жодного пораненого і жодного загиблого воїна", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, впродовж минулої доби бойовики 22 рази обстріляли сили АТО.
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