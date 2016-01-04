Святкова "тиша" у зоні АТО: бойовики гатять з гранатометів та стрілецької зброї

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, вчора під вечір зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики двічі прицільно обстріляли позиції українських військових у районі Широкиного, що неподалік Маріуполя.

"Із настанням темної пори доби окупанти вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Авдіївки, що героїчно утримують один із об’єктів вугледобувної промисловості, який у народі відомий як "шахта Бутівка", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, на перетині Донецької та Луганської областей найманці кремля зі стрілецької зброї неприцільно обстріляли українські позиції південніше Троїцького. А неподалік Світлодарська з великокаліберних кулеметів били в бік наших позицій, що розташовані в районі Луганського.

"З початку цієї доби бойовики НЗФ вже чотири рази відкривали вогонь в напрямку українських воїнів. Всі північніше тимчасово окупованої Горлівки – біля н.п. Новгородське, використовуючи виключно стрілецьку зброю", - наголосили у прес-центрі АТО.