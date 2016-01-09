Бойовики розміщують заборонене озброєння в напрямках Слов'янська і Маріуполя – розвідка

Бойовики в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) таємно розміщують на Слов’янському та Маріупольському напрямках заборонене Мінськими домовленостями великокаліберне озброєння, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Протягом доби зусилля противника зосереджувались на перегрупуванні та посиленні підрозділів, веденні розвідки сил АТО, підвищенні боєздатності з’єднань і частин, їх логістичному забезпеченні, прихованому розміщенні забороненого Мінськими домовленостями озброєння на Слов’янському та Маріупольському напрямку», - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, котра діє в зоні АТО, надана інформація про наявність у районах Дебальцевого та Моспине забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків та CАУ.

Як повідомляв УІНАН, протягом минулої доби у зоні проведення АТО було зафіксовано 29 обстрілів українських позицій, загиблих чи поранених серед українських військовослужбовців немає.